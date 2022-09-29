Во Владимирской области выявили 509 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 29 сентября. Днем ранее было 540. Суточный прирост снижается третий день подряд. Госпитализировано 43

Во Владимирской области выявили 509 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 29 сентября. Днем ранее было 540. Суточный прирост снижается третий день подряд. Госпитализировано 43 человека, накануне было 26. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 169 963. В лидерах по заражениям Владимир – 193 заболевших за сутки. На втором месте