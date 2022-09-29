С момента объявления мобилизации состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С момента объявления мобилизации состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Соответствующая норма содержится в 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", напомнил Володин. Все военнообязанные должны руководствоваться законодательством, подчеркнул спикер.Также он сообщил об обращениях граждан, которые жалуются на нарушения в ходе мобилизации. "Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами", – отметил Володин.Ранее спикер ГД призвал подписчиков своего телеграм-канала о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, добавил он.О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.