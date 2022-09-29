В октябре в силу вступают поправки о производстве жизненно необходимых лекарств из плазмы крови, законы об устойчивом функционировании бизнеса в условиях санкций и другие нормы. О них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В октябре в силу вступают поправки о производстве жизненно необходимых лекарств из плазмы крови, законы об устойчивом функционировании бизнеса в условиях санкций и другие нормы. О них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Поправки упростят производство жизненно необходимых лекарств. Компоненты будут оперативно поступать отечественным фармацевтическим предприятиям."Благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами", – цитирует Володина пресс-служба Государственной Думы.С октября вступают в силу законы, которые касаются устойчивого функционирования бизнеса в условиях санкций. Новые нормы затрагивают транспортный комплекс и участников госзакупок, попавших под ограничения.Правительство сможет включать подсанкционных участников госзакупок в перечень заказчиков, в отношении которые применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Это правило также будет касаться закупок инновационной, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.С 1 октября вступит в силу закон о ежемесячной доплате к пенсии в размере 15,5% для участников Великой Отечественной войны и членов их семей.Еще одна норма разрешает предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение "Госуслуги Авто".Ранее депутаты приняли законы о . Для них сохраняются рабочие места, появляется возможность воспользоваться кредитными каникулами, отменяются пени за просроченные платежи по услугам ЖКХ.Напомним, что 13 сентября Госдума . Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.