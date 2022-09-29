ВТБ Лизинг занял второе место на лизинговом рынке ЦФО.

В первом полугодии 2022 года ВТБ Лизинг заключил в Центральном федеральном округе (ЦФО) более 3 600 лизинговых сделок. Новый бизнес компании в округе увеличился в два раза и превысил 69 млрд руб. с НДС. В Москве объем нового бизнеса увеличился в 2,5 раза - до 54,5 млрд рублей с НДС. По итогам 6 месяцев 2022 г. ВТБ Лизинг занял второе место на лизинговом рынке ЦФО.76% нового бизнеса составили сделки с ж/д техникой, совокупная стоимость такого имущества, профинансированного компанией, выросла в 10 раз - до 52,7 млрд руб. На автотранспорт пришлось 18% объема новых сделок, на спецтехнику - 5%. Компания также передавала в лизинг телекоммуникационное и энергетическое оборудование, а также комплексы для нефте- и газодобычи и переработки.В автомобильном сегменте 60% нового бизнеса ВТБ Лизинг в регионе пришлось на грузовой транспорт. Компания передала клиентам более 1400 грузовых машин на сумму 7,7 млрд руб. с НДС. Самыми востребованными у клиентов компании оказались машины КАМАЗ (25% от общего объема переданного транспорта в категории), SHACMAN (8%) и МАЗ (7%).36% в новом автомобильном портфеле ВТБ Лизинг заняли легковые машины, включая сегмент легкого коммерческого транспорта. Клиенты компании взяли в финансовую аренду более 1 700 автомобилей на сумму 4,6 млрд руб. с НДС. Наиболее востребованными марками стали Kia (23% продаж в категории), Lada (16%) и Hyundai (13%).«Спрос на лизинг в ЦФО поддерживает участие клиентов ВТБ Лизинг в таких проектах, как строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в Московской, Курской, Воронежской и других областях, а также формирование комфортной городской среды и развитие пассажирских перевозок. В регионе успешно развиваются сельскохозяйственные предприятия и транспортные компании, которым необходимы автомобили и техника для реализации поставленных задач. Продажи российской техники стимулирует программа льготного лизинга Минпромторга РФ, а также дополнительные льготы, которые ВТБ Лизинг предоставляет в рамках этой программы. Благодаря этой комбинации владельцы бизнеса могут приобрести российский автотранспорт не только со скидкой, но и без аванса», — прокомментировал Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.