На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 509 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
193 сл. во Владимире,
36 сл. в Муромском районе,
71 сл. в Ковровском районе,
11 сл. в Петушинском районе,
23 сл. в Кольчугинском районе,
27 сл. в Александровском районе,
18 сл. в Юрьев-Польском районе,
33 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Собинском районе,
12 сл. в Радужном,
19 сл. в Киржачском районе,
17 сл. в Камешковском районе,
17 сл. в Меленковском районе,
7 сл. в Вязниковском районе,
20 сл. в Суздальском районе,
3 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 169963 случая заболевания.