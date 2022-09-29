На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 509 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:193 сл. во Владимире,36 сл. в Муромском районе,71 сл. в Ковровском районе,11 сл. в Петушинском районе,23 сл. в Кольчугинском районе,27 сл. в Александровском районе,18 сл. в Юрьев-Польском районе,33 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,12 сл. в Радужном,19 сл. в Киржачском районе,17 сл. в Камешковском районе,17 сл. в Меленковском районе,7 сл. в Вязниковском районе,20 сл. в Суздальском районе,3 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 169963 случая заболевания.