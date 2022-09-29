В регионе вновь стартует ежегодная природоохранная акция Правильная утилизация. Она проходит при...

В регионе вновь стартует ежегодная природоохранная акция "Правильная утилизация". Она проходит при поддержке "Национальной экологической компании" и известного производителя гальванических элементов и аккумуляторов.Менее, чем за год жители Владимирской области, в основном - школьники, собрали и передали на утилизацию более двух тонн отслуживших свой срок батареек. Известно, что их производят из токсичных и вредных для окружающей среды материалов и просто так выбрасывать в контейнеры элементы питания нельзя. Организаторы акции устанавливают специальные ёмкости в школах и учреждениях дополнительного образования. Сбор проводится с сентября по июль. Форма для подачи заявки на участие в акции есть на сайте департамента природопользования.