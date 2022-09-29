Во Владимире прошел суд над 36-летним жителем Юрьевца, которого признали виновным в убийстве 43-летнего собутыльника в ночь на 7 января. По данным СледКома РФ по Владимирской области, в тот день

Во Владимире прошел суд над 36-летним жителем Юрьевца, которого признали виновным в убийстве 43-летнего собутыльника в ночь на 7 января. По данным СледКома РФ по Владимирской области, в тот день мужчины вместе выпивали, из-за чего между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватил нож и около 7 раз ударил им собутыльника. От обильной кровопотери потерпевший скончался на