1300 парней будут призваны в армию осенью из Владимирской области. В ходе осеннего призыва из...

1300 парней будут призваны в армию осенью из Владимирской области.В ходе осеннего призыва из Владимирской области на срочную военную службу отправятся 1300 молодых людей, об этом стало известно на расширенном заседании областной призывной комиссии.- Нет никакой связи между срочной службой и отправкой в зону СВО, – отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов.Призывная кампания будет проходить без каких-либо особенностей, по тем же стандартам, что и раньше. Отправки призывников начнутся в середине октября.Фото: https://www.pxfuel.com