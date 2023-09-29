Установлено, что в июле этого года к обвиняемому в гости пришел его знакомый. Они вместе распивали алкоголь. Внезапно между приятелями случился конфликт, тогда хозяин жилища схватил нож и

Установлено, что в июле этого года к обвиняемому в гости пришел его знакомый. Они вместе распивали алкоголь. Внезапно между приятелями случился конфликт, тогда хозяин жилища схватил нож и вонзил в гостя. Хватило одного удара. Потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый побежал к соседям и сообщил, что его знакомому стало плохо, а что именно