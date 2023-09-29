Предприятия машиностроения, металлообработки и агропромышленного комплекса приняли участие во...

Предприятия машиностроения, металлообработки и агропромышленного комплекса приняли участие во Владимирской кооперационной бирже - 2023.Площадкой стала "Суздаль Арена".Малый и средний бизнес со всей страны, а также представители Правительства области и общественных организаций обмениваются опытом и выстраивают новые деловые связи. Это главная цель Владимирской кооперационной биржи.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Иногда у нас большая проблема, в том, что мы не знаем своих друзей и партнёров по региону. Здесь Губернатор поставил 2 задачи ключевых. Первая – эта начать кооперационную биржу, которую мы будем проводить с определенной частотой.Денис Спирин, предприниматель, бизнес-консультант:- Получают возможность проводить совместные закупки, выходить с какими-то рекомендациями и пожеланиями в госструктурыобъединяясь. Проводить защиту от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков.Именно здесь заключаются самые выгодные и крупные соглашения о сотрудничестве. Они будут действовать не только в интересах бизнеса, но и всех жителей области, говорят эксперты.Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области:- У кого-то одни компоненты у кого-то другие, чем меньше логистическое плечо тем больше вероятность того, что продукт будет стоить дешевле и мы как потребители его приобретем.В рамках деловой программы гости посетили несколько тематических выставок-презентаций, а также приняли участие в пленарном заседании. Спикерами выступили первые лица правительства Владимирской области, а также лучшие отраслевые эксперты.Александр Захаров, председатель Владимирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", депутат ЗС:- Надо их делать больше и структурировать с точки зрения, именно, на взаимодействие бизнеса друг с другом не как клиенты, а как именно партнеры для того чтобы создавать новые продукты и снижать себестоимость."Кооперационная биржа"- часть национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Главным организатором выступил центр "Мой бизнес".Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области:- Это обмен опытом, это обмен знаниями. Это те компетенции, которые есть у разных отраслей и бизнесменов, ну и конечно же это платформа для взаимодействия и кооперации, для запуска новых продуктов, для запуска новых проектов.Вскоре Правительство области представит Кооперационный портал. Он должен значительно упростить региональную кооперацию и создать новые деловые связи. Сегодня во Владимирской области больше 50 тысяч юрлиц и семисот крупных предприятий.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Основная его задача-это обобщить все данные, по всем предприятиям и всем отраслям экономики с сделать легкий доступ до того сегмента, который тебе интересен, чтобы несколькими нажатиями клавиш ты мог получить всю ситуацию по твоим потенциальным партнерам.Кооперационная биржа будет проводится как можно чаще, уверяют организаторы. Очередная встреча пройдет в рамках Инвестиционного конгресса уже в начале декабря.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"