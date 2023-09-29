АвтоВАЗ начал продавать автомобили Lada онлайн по заводской цене.

АвтоВАЗ начал продавать автомобили Lada онлайн по заводской цене, покупателям обещают выгоду в 40 тысяч рублей. Обязательные условия — предоплата и оформление кредита. После начала продаж обрушился сайт компании, сейчас он работает с перебоями, а доступных автомобилей уже нет. В ассоциации дилеров заявили, что предложенная цена — не заводская, и назвали акцию попыткой оживить интерес. Подробности — в материале Газеты.Ru.Компания АвтоВАЗ запустила онлайн-продажи автомобилей Lada по заводским ценам на официальном сайте. Клиенты могут дистанционно выбрать машину на онлайн-витрине, зарезервировать ее, оформить кредит и оплатить покупку.По заявлению компании, новая программа позволяет приобрести автомобиль по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей. Оформление сделки и выдача машины проходят в одном из трех дилерских центров АО Центральная СТО в Тольятти.Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита от АвтоФинанс Банка с выгодной ставкой от 10,5%, — говорится в релизе АвтоВАЗа.При оформлении сделки также можно докупить аксессуары и дополнительные услуги, доступна программа трейд-ин, а все предложенные авто находятся на гарантии, их плановое обслуживание можно провести у любого официального дилера в России. Первыми на онлайн-витрине были размещены Lada Granta в базовой комплектации или в спортивной версии Drive Active.Это как еще одна из опций, которая в том числе стимулирует и внутренний промышленный туризм. Это еще один инструмент увеличения продаж, то есть ничего такого особенного, — пояснили Газете.Ru в пресс-службе компании.После объявления о начале продаж сайт Lada упал: при попытке зайти на него появлялось сообщение об ошибке 503 Service Temporarily Unavailable. В пресс-службе подтвердили Газете.Ru, что произошел сбой, и заявили, что IT-специалисты работают над устранением проблемы. На данный момент сайт доступен, однако работает медленно и с перебоями.На странице, посвященной прямым продажам, говорится, что онлайн-покупка состоит из четырех этапов: на первом необходимо оформить заявку, затем — внести предоплату. После этого выбранный автомобиль будет забронирован на шесть дней, необходимые для оформления кредита. В случае, если заявка на заем не будет одобрена за это время, заказ отменят, а предоплату вернут. А если с кредитом проблем не возникнет — можно будет забрать машину в центре в Тольятти.