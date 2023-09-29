Более 4 тысяч сеянцев ели высадили энергетики в Киржачском районе Представители молодёжного актива...

Более 4 тысяч сеянцев ели высадили энергетики в Киржачском районеПредставители молодёжного актива «Энергосбыт Волга» приняли участие ещё в одном крупном мероприятии всероссийской акции «Сохраним лес». Оно состоялось на территории Киржачского лесничества. Сотрудники компании вместе с другими волонтёрами высадили 4,4 тысячи сеянцев ели европейской.- Акция «Сохраним лес» объединяет совершенно разных людей в одну большую команду для совершения важного дела. Здорово, что существует возможность внести свой вклад в поддержание экологии страны. Мы планируем и дальше участвовать в высадке лесов, - рассказала сотрудница Александровского территориального отделения, участница молодёжного актива «Энергосбыт Волга» София Тузикова.Ранее в Ковровском районе представители молодёжного актива «Энергосбыт Волга» вместе с работниками Ковровского лесничества и Ковровского лесокомбината высадили более 18 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 7,3 гектара.Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит уже в пятый раз и проводится с целью приумножения лесов в рамках национального проекта «Экология». По информации регионального Министерства лесного хозяйства, во Владимирской области на общей площади более 30 га в сентябре – октябре планируется высадить 66 тысяч сеянцев и саженцев. Принять участие в акции может каждый желающий. Мероприятия и даты нанесены на карте сайта сохранимлес.рф.«Энергосбыт Волга» поддерживает и другие экопроекты, например, реализует инициативу «Каждое дерево на счету» по переходу на электронные счета. Уже более 90 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций. 5 тысяч счетов спасают от вырубки одно реальное дерево. Таким образом, каждый месяц клиенты компании спасают 18 живых деревьев, за год – более 200.Фото freepik.com