Популярный блогер готовится принять участие в чемпионате по смешанным единоборствам.

Популярный блогер готовится принять участие в чемпионате по смешанным единоборствам.Популярный блогер, несмотря на свой отъезд из России, остается у всех на виду. Как известно, почти год назад Даня Милохин покинул родные земли. Правда, его переезд за границу сопровождался громкими скандалами. Он сорвал съемки шоу "Ледниковый период".К слову, недавно парень пытался вернуться в Россию. Но ему здесь оказались вовсе не рады. Многие общественные деятели почти сразу отреагировали на приезд блогера. Они просили призвать молодого человека в армию. Через несколько часов после этих новостей Даня Милохин покинул родные земли.В недавнем интервью на YouTube-канала "Мадонна Мур" молодой человек признался, что хочет теперь иметь не только статус блогера, но и стать профессиональным бойцом. Сейчас он отдает делу все свои силы, более того, его намерение очень серьезны. Даня Милохин сообщил, что планирует провести бой с братом знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова."Мне хочется в UFС. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю", – цитирует блогера .Ранее "Дни.ру", что сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам.