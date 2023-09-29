Владимирская природоохранная прокуратура требует запретить ввоз отходов на полигон в Киржачском районе – он переполнен. Но мусор продолжают привозить на свалку. Совместно с

Владимирская природоохранная прокуратура требует запретить ввоз отходов на полигон в Киржачском районе – он переполнен. Но мусор продолжают привозить на свалку. Совместно с сотрудниками Росприроднадзора надзорное ведомство проинспектировало мусорный полигон. Оказалось, что он переполнен, а дальнейшее складирование там мусора может угрожать сохранности природы (почве, воде, воздуху). Как сообщили в прокуратуре, по данному факту директору Муниципального