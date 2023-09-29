Футбольный манеж построят во Владимирской области. Область поддержит проект строительства крытого...

Футбольный манеж построят во Владимирской области.Область поддержит проект строительства крытого футбольного манежа в Гусь-Хрустальном.Об этом во время личного приема граждан заявил губернатор Александр Авдеев. С соответствующей просьбой к главе региона обратилась мама воспитанника местной спортшколы. Сейчас там занимаются 250 ребят и зимой тренироваться проблематично.Так же с просьбой о помощи к Авдееву обратились жители города Радужный. Водопроводная вода там перенасыщена фтором и железом и имеет осадок. Губернатор заявил, что расходы на строительство станции водоподготовки составляют ориентировочно более четырехсот миллионов рублей, муниципалитет обратился за федеральной поддержкой. Заявка согласована Минстроем и средства могут быть перечислены уже в следующем году.Еще одна тема - газификация деревни Шухурудино.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Все заявки поданы, проект есть. Как только утверждается бюджет и мы видим, что все средства заложены, начинаем торговать- за год будет модернизировано. Надеемся, что всё так и получится. Пока эту статью не срезали, так что будем надеяться на то, что проект будет реализован.Так же среди тем были: ремонт автомобильной дороги на проспекте Ленина в областном центре- его планируется провести в следующем году; ямочный ремонт у новой спортплощадки в Лакинске- эти работы проведут уже в этом; газификация деревни ШухурдинО- губернатор сообщил, что предложит "Газпрому" включить населенный пункт в свою программу и ремонт крыши Вышмановского ДК- его планируется провести в следующем году в рамках областной госпрограммы "Развитие культуры".