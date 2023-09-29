Популярному артисту предстоит продолжить восстановление в стенах родного дома.

Популярному артисту предстоит продолжить восстановление в стенах родного дома.В начале года поклонники популярного исполнителя не на шутку перепугались. Дело в том, что Игорь Николаев попал в больницу. Причиной тому стали проблемы с сердцем. Врачи провели операцию по установке стентов для того, чтобы восстановить кровоснабжение.После этого артист неоднократно радовал публику своими концертами. Многим казалось, что Игорь Николаев окончательно поправился, однако в начале сентября его вновь госпитализировали. Как оказалось, любимец многих обратился к медикам из-за болей в области груди.Врачи приняли решение провести одну из сложнейших операций на сердце – коронарное шунтирование. Такого рода хирургическое вмешательство позволяет восстановить кровоток артерий. Поклонники выдохнули, вскоре стало известно, что артист пришёл в себя и идет на поправку.Правда, из медицинского учреждения врачи ещё долгое время не хотели выпускать Игоря Николаева. Такое решение было связано с динамикой реабилитационного периода артиста. Однако сегодня стало известно, что артиста идет на поправку и его выписывают из Московской клиники. Теперь певцу предстоит продолжить восстановление в стенах родного дома.Ранее "Дни.ру" о том, куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет.