Выходные и будущая неделя насыщенны событиями: кинопремьера, выставки, классический балет, концерты. «Шестой канал» предлагает читателям подборку интересных мероприятий. С 28 сентября в

Выходные и будущая неделя насыщенны событиями: кинопремьера, выставки, классический балет, концерты. «Шестой канал» предлагает читателям подборку интересных мероприятий. С 28 сентября в кино начали показывать фильм «1993». Вот как картину описали: «1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, – любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре