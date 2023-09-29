Последние месяцы шоумен предпочитал оставаться в тени. Однако в четверг Иван Ургант показался на публике.

Последние месяцы шоумен предпочиталоставаться в тени. Однако в четверг Иван Ургант показался на публике.28 сентября в Москве в центральномвыставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне "Форум" открылась 11-ямеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2023. Одним из посетителей мероприятиястал Иван Ургант, долгое время не показывавшийся в публичном пространстве. Тотфакт, что любимый в народе телеведущий находится в России, не может нерадовать его поклонников.Кроме звезды экрана, открытиевыставки посетили генеральный директор Первого канала КонстантинЭрнст, журналистка Ксения Собчак, музыкант Рома Зверь, актер Максим Виторган и многиедругие.В феврале 2022-го Первый канал резко сменил свой формат иначал практически 24 часа работать в информационном режиме, а развлекательныетелепередачи исчезли из эфирной сетки — "Вечерний Ургант", одна из наиболеепопулярных программ "первой кнопки", не стал исключением.Иван Ургант косвенно (путем неоднозначногожеста в одной из социальных сетей) осудил действия российских властей, послечего покинул страну. Многие были уверены, что телеведущий сбежал навсегда, аего программу закроют — несмотря на постоянные опровержения этих мыслей. Тем неменее, спустя некоторое время шоумен вернулся в Россию, однако "Вечерний Ургант" в эфир не вернулся.Относительно недавно Первый канал вернулразвлекательные передачи в сетку вещания, но вечернего шоу Ивана Урганта среди них так и нет. Какое-то время ходили слухи о ее скором возвращении, и даже публиковалисьякобы фотографии из студии. Однако на сегодняшний день речи об этом не ведется.