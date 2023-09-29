В Белом доме прошло совещание, на котором обсудили осеннюю призывную кампанию. Отправки призывников начнутся в середине октября, сообщил военком Владимирской области Юрий Гусаров. В период

В Белом доме прошло совещание, на котором обсудили осеннюю призывную кампанию. Отправки призывников начнутся в середине октября, сообщил военком Владимирской области Юрий Гусаров. В период с октября по декабрь в армию отправятся около 1300 молодых жителей региона. Это на 300 человек меньше, чем в весенний призыв этого года – тогда на срочную службу попали более