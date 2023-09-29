Какие мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области? А чем нас порадуют пятница и...

Какие мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области?А чем нас порадуют пятница и грядущие выходные в регионе? Узнаем из нашего культурно-спортивного обзора. Итак:- Владимирцев приглашают на премьеру фильма об опере "Александр Невский". Картина о процессе рождения оперы и жизни за кулисами - результат сотрудничества владимирского и питерского творческих коллективов. Поддержан Фондом президентских грантов. В 3 часа дня во владимирском муниципальном Центре культуры и искусства на Соборной. После показа планируется обсуждение.- Также начнутся сегодня и продлятся до воскресенья «Большие гастроли» Краснодарского краевого театра кукол в городе Владимире. Проект поддержан федеральным Минкультом. На сцене Владимирского областного театра кукол пройдут показы спектаклей: «Вокруг света за 60 минут», «Лесная сказка» и «Бобик в гостях у Барбоса».-В субботу во Владимире - зрелищные соревнования по мотокроссу. Открытая тренировка, организованная при поддержке администрации областного центра, начнётся на трассе за мостом через Клязьму уже в 8 утра. Среди участников: спортсмены на питбайках, профи и любители на мотоциклах разных мОщностей, ветераны. Торжественное открытие в 10:40.- А в воскресенье владимирские торпедовцы сыграют на выезде с питерским "Динамо". Начало трансляции в 15 часов.Футбольный клуб "Муром" в этот же день принимает на своем поле "Краснодар-2". Начало в 6 вечера на стадионе имени Лосева. Болеем за наших.