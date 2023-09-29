Какие законы вступят в силу с 1 октября 2023 года во Владимирской области? Новые законы вступят в...

Какие законы вступят в силу с 1 октября 2023 года во Владимирской области?Новые законы вступят в силу с 1 октября. Расскажем о самых важных:- На 10 с половиной процентов увеличатся военные пенсии и оклады ряда сотрудников силовых и военных ведомств, а также тех, кто проходит военную службу.- За уклонение от исполнения воинского долга вводятся новые штрафы, причём за неявку в военкомат ответит и работодатель. Для должностных лиц размер штрафа составит от 60 до 80 тысяч, для юридических - от 400 до 500. Не явившиеся без уважительной причины призывники заплатят 30 тысяч рублей.- Ставка НДС на гамбургеры и прочий подобный фастфуд вырастет до 20 процентов, следует из письма Федеральной налоговой службы. Повышение может отразиться на стоимости.- Приём и сдача металлолома будут проходить только по безналу. Выводом средств из "тени" правительство решило избавиться от "черных" игроков. Кроме того, с дохода физлица заплатят налог - 13 процентов.- А вот оформить гараж станет проще. Вступает в силу закон о гаражный объединениях. Теперь подготовка схем расположения земельного участка под конкретным гаражом возможна без согласия всех арендаторов, если ранее земельный участок, представляющий собой гаражную территорию, был предоставлен всем членам кооператива.