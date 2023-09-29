Мастер-масочник Юрий Павлов из Владимирской области рассказал о своей лавке кошмаров Ну а теперь...

Мастер-масочник Юрий Павлов из Владимирской области рассказал о своей "лавке кошмаров"Ну а теперь новинки для поклонников хоррор-тематики. Александр Сыпченко заглянул в гости к собинскому мастеру-масочнику Юрию Павлову. И нас приглашает.В этой необычной мастерской оживают персонажи фильмов ужасов, сказок и комиксов. Юрий Павлов изготавливает оригинальные маски для различных квестов и спектаклей уже несколько лет. Начинал с папье-маше, но со временем технология стала более совершенной. Сейчас в лавке кошмаров, так мастерскую Юрия называют знакомые, более 100 экспонатов.Юрий Павлов, мастер по изготовлению масок:-Люди в основном любят злых персонажей. К примеру, вот сейчас я лепил из американской истории ужасов клоуна. Джокеров лепил, разных персонажей из Марвела.Создание маски- процесс кропотливый, говорит Юрий. Сначала изготавливаются эскиз и форма из пластилина. На одну модель может уйти неделя. Все зависит от деталей и сложности формы. Два компонента литого пластика- основа будущего изделия. Ее заливают в так называемый кожух, где она и твердеет всего за несколько минут.Александр Сыпченко, корреспондент:- Достаем, видим, что получился вот такой изящный пальчик, правда со сломанным ногтем.Затем практически готовое изделие шлифуют и красят. Ремешки из кожи и различные подкладки нужны скорее для удобства, они подгоняются под конкретного владельца. Разделяют хобби Юрия немногие. В России мастеров-масочников всего несколько десятков человек.Юрий Павлов, мастер по изготовлению масок:- Каждый занимается в своей сфере, кто-то лепит из полимерной глины, кто-то лепит из папье-маше, кто-то берет готовую маску и уже дорабатывает ее в стиле пост-апокалипсиса.В ближайших планах Юрия Павлова - расширение мастерской и создание собственных уникальных героев. Ну а домашний эльф Добби из вселенной Гарри Поттера, над которым масочник трудится последние несколько дней, вскоре отправится в частную коллекцию. До Хэллоуина, смеется Юрий, время еще есть.Александр Сыпченко Алексей Ковалев "Вести-Владимир"