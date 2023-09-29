Будет ли сохранен родник Никольский? Источник богатый серебром теперь под угрозой исчезновения. Способы спасения ключика обсудили общественники, представители министерства

Будет ли сохранен родник Никольский? Источник богатый серебром теперь под угрозой исчезновения. Способы спасения ключика обсудили общественники, представители министерства природопользования и депутаты Законодательного собрания. Дело в том, что в окрестностях родника планируют строить коттеджи, прокладывать новые коммуникации, которые могут нарушить водную структуру родника. Галина Есякова, председатель комиссии по экологии и природопользованию охраны окружающей среды общественной