Женщина из Челябинской области досконально изучила контент блогерши. Теперь требует с Насти Ивлеевой возмещения морального ущерба.

Женщина из Челябинской области досконально изучила контент блогерши. Теперь требует с Насти Ивлеевой возмещения морального ущерба.Исковое заявление содержит обвинения в употреблении нецензурных выражений и эстетическом дискомфорте, что бы это ни значило. 38-летняя Елена полагает, что только один миллион рублей может смягчить причиненные ей страдания от просмотра роликов, коих, к слову, более 80, сообщает "".Женщина пояснила, что изучила все эти ролики и пришла в ужас от того, насколько часто Настя Ивлеева прибегает к использованию жаргонных выражений и сколь щедро снабжает их матерными словами. Теперь Елена требует от российского правосудия справедливости — миллион рублей спасет ее нежную психику.Помимо прочего, дама обвинила Ивлееву еще и в развращении молодого поколения, в связи с чем выразила желание о блокировке всего ее контента на всех сервисах, от "Ютуба" до "Телеграма". Жалоба была принята, теперь видеоролики звезды будут изучать эксперты по лингвоконфликтологии. Не исключено, что Насте придется слетать в Челябинск на судебное заседание.В свою очередь, интернет-издание "" поинтересовалось у юриста Аллы Георгиевой, что ожидает Настю Ивлееву вследствие поданного иска. Эксперт полагает, что вполне возможно, ей придется и ответить за содержимое своих роликов, хотя миллион рублей за моральный ущерб Елене вряд ли присудят."...как показывает судебная практика, [миллион рублей — это] очень огромная сумма по такой категории дел", — пояснила юрист.По ее словам, обычно в нашей стране моральный ущерб компенсируют лишь в случае причинения страданий — физических, либо нравственных. Последние означают, что просмотр видеороликов Насти Ивлеевой должен был вызвать у истицы какое-либо заболевание.