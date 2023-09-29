Очередная группа из 28 жителей 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа из 28 жителей 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба .Отважных мужчин провожали родственники, друзья, представители власти и военкомата. Как отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин, сегодня настало время встать на защиту Отечества: «Я вижу в ваших глазах не просто осознанный выбор, а неустрашимое желание делать дело для Родины».Бойцов напутствовали и желали им вернуться домой живыми и невредимыми. Сообщается, что сначала военнослужащие должны попасть в учебные подразделения Минобороны РФ.