Народные приметы на 30 сентября. О чем молятся святой Софии в праздник Веры, Надежды и Любови В...

Народные приметы на 30 сентября. О чем молятся святой Софии в праздник Веры, Надежды и ЛюбовиВ субботу, 30 сентября 2023 года Православная Церковь чтит память мучениц сестер: Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию.На Руси день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии называли всесветными бабьими именинами. Женщинам 30 сентября разрешалось не работать, мужчины поздравляли их с праздником, дарили цветы и лакомства. Женщин и девочек, которых звали Верой, Надеждой, Любовью и Софьей, было принято чествовать и угощать пирогами.Что можно делать 30 сентября 2023 года?Обязательно в этот день нужно посетить церковь и помолиться святой Софии и ее дочерям о любви и счастливом замужестве, об искренних чувствах и семейном счастье.В ночь на 30 сентября нужно испечь большой пирог или каравай, чтобы вернуть в семью гармонию и взаимопонимание.Если женщина в этот день хорошо поплачет, то весь год ей не придется слез лить.Что нельзя делать 30 сентября 2023 года?Женщины в этот день не должны заниматься тяжелой работой и любыми серьезными делами. В этот день им положено отдыхать.Лучше воздержаться от праздников и пышных гуляний, отказаться от застолий и большого количества гостей в доме, поскольку праздник не позитивный.Не отказывайтесь в этот день от примирения со своими близкими и родными, не вступайте в ссоры и конфликты, иначе весь негатив сильно скажется на вашей жизни.Приметы и поверьяЕсли журавли 30 сентября отлетают в теплые края, то на Покров ударит мороз, если нет, то похолодает уже к концу октября.Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, потому что клев сегодня будет отменным.Белки линяют – к скорому похолоданию.Сухая погода на протяжении всего дня – к поздней зиме, дождь – к ранней весне.Фото pxfuel.com; freepik.com