ОНФ во Владимирской области передал дроны учебному центру. Активисты регионального Народного...

ОНФ во Владимирской области передал дроны учебному центру.Активисты регионального Народного фронта передали несколько дронов центру подготовки военнослужащих в Ковровском районе. Собраны они школьниками и студентами под руководством инженеров.Напомню, ресурсная база по производству дронов организована на средства гуманитарного проекта "Народный фронт. Всё для Победы".А накануне в Камешковском районе прошли открытые соревнования юных пилотов ЭПВ- дронов. Зарегистрировались 34 пилота, среди них участники из других областей: Московской, Нижегородской, Самарской и республики Чувашия.- От лица всех всех подразделений хочу поблагодарить вас за оказанную поддержку нашему подразделению. Данными дронами будет осуществлена качественная подготовка специалистов БПЛА для успешного выполнения задач в зоне СВО.