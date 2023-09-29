Правоохранители Владимирской области обязали подрядчика, осуществлявшего строительство котельной в деревне Тургенево Меленковского района, выполнить муниципальный контракт.

Правоохранители Владимирской области обязали подрядчика, осуществлявшего строительство котельной в деревне Тургенево Меленковского района, выполнить муниципальный контракт. Об этом сообщила пресс-служба .Райадминистрация заключила договор на возведение объекта с ООО «ПОТОК», однако организация нарушила сроки проведения работ. Так, в ходе организованной в июле проверки прокуратура установила, что к котельной всё ещё не подвели инженерные сети, а прилегающую территорию не благоустроили.Подрядчику было внесено прокурорское представление, также возбудили административное дело за «бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».В настоящий момент все нарушения устранены, котельная работает.