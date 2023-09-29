Правоохранители требуют запретить приём отходов на полигоне в Киржачском районе.

Правоохранители требуют запретить приём отходов на полигоне в Киржачском районе. Лимит вместимости объекта превышен, однако туда продолжают свозить горы мусора. Об этом сообщила пресс-служба .По результатам проверки, организованной совместно со специалистами Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, было установлено, что возможности полигона исчерпаны, но отходы продолжают поступать каждый день. Объект может представлять угрозу окружающей среде, растениям и животным.Директору предприятия и главе районной администрации были внесены представления, но нарушения так и не были устранены. В настоящий момент прокурор направил в суд иск с требованием прекратить деятельность полигона по приему и размещению отходов.