Сезон вирусных и простудных заболеваний начался, поэтому россиянам продолжают напоминать о необходимости внимательного отношения к здоровью. приводит рекомендации врача-терапевта ..

Сезон вирусных и простудных заболеваний начался, поэтому россиянам продолжают напоминать о необходимости внимательного отношения к здоровью. "" приводит рекомендации врача-терапевта Светланы Бурнацкой. Эксперт раскрыла рецепт крепкого здоровья.Чтобы организм смог противодействовать различным вирусам, нужны полноценный восьмичасовой сон, вакцинация, правильное питание, носовые платки с ароматическими маслами лаванды, полыни или пихты, закаливание, а также регулярные проветривания помещений.Спортивный нутрициолог Ольга Беседина, в свою очередь, рассказала о важности потребления необходимого количества воды. Если выпивать суточную норму жидкостей, то даже стакан воды, выпитый перед сном, не приведет к отекам. Слова этого эксперта приводят "" со ссылкой на Pravda.ru.