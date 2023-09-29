Что делать, если сгорело жилье? Этим вопросом с недавних пор задаются жители этого частного дома. Здесь проживали 2 семьи. В том числе и Бекоевы: мама, папа и двое детей. Вечером в понедельник, 25

Что делать, если сгорело жилье? Этим вопросом с недавних пор задаются жители этого частного дома. Здесь проживали 2 семьи. В том числе и Бекоевы: мама, папа и двое детей. Вечером в понедельник, 25 сентября, случилось страшное – здание загорелось. Пожар активно обсуждали в соцсетях. Вот как о том дне вспоминает Алена Бекоева. Алёна Бекоева, хозяйка