Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новом рекорде погоды.
Медленно смещаясь к...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новом рекорде погоды.
Медленно смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, обнадеживают метеорологи.
Это позволит активному прогреву воздушным масс вывести температуру воздуха на уровень рекордно высоких отметок.
В субботу, 23 сентября, во Владимирской области будет переменная облачность. При этом осадков не ожидается.
Атмосферный воздух прогреется до 20 градусов.
Ветер слабый, не более 3,4 метра в секунду.
Атмосферное давление немного снизится 752 - 749 мм ртутного столба.
- Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее.
- С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.
- В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.
Фото: https://www.pxfuel.com