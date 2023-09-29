Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новом рекорде погоды. Медленно смещаясь к...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новом рекорде погоды.Медленно смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, обнадеживают метеорологи.Это позволит активному прогреву воздушным масс вывести температуру воздуха на уровень рекордно высоких отметок.В субботу, 23 сентября, во Владимирской области будет переменная облачность. При этом осадков не ожидается.Атмосферный воздух прогреется до 20 градусов.Ветер слабый, не более 3,4 метра в секунду.Атмосферное давление немного снизится 752 - 749 мм ртутного столба.- Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее.- С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.- В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.Фото: https://www.pxfuel.com