Этим летом певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, серьезно повздорила с хирургом Тимуром Хайдаровым, и телеведущей Андрей Малахов встал на его защиту. Артистка смертельно обиделась на журналиста, с которым дружила много лет.

Этим летом певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, серьезно повздорила с хирургом Тимуром Хайдаровым, и телеведущей Андрей Малахов встал на его защиту. Артистка смертельно обиделась на журналиста, с которым дружила много лет.Исполнительница хита "Одиночество" вспоминает, что ещенедавно была в очень хороших отношениях со звездой "России-1". Теперь она взывает к потаенным уголкам его души, где, возможно, осталась хоть пара граммовсовести — по словам Славы, Андрей Малахов очень грязно преподнес ее конфликт спластическим хирургом."Андрей, тебе не стыдно?" — сокрушается певица.Артистка подала иск на Тимура Хайдарова этим летом. Вдокументе она обвиняла хирурга в том, что он некачественно провел ей операциюпо увеличению груди и в итоге изуродовал ее. Занятно, что Слава далеко непервая клиентка врача, уже ставшего медийной личностью из-за скандалов: противнего развязали настоящую информационную войну многочисленные клиентки во главес Любовью Успенской.Еще более любопытно, что ярым почитателем мастерства иличего-то еще Тимура Хайдарова является Филипп Киркоров. Он регулярно приходит вгости различных ток-шоу, где уверяет всех, что хирург — истинный мастер своегодела. Певец до сих пор пребывает в восторге от преображений, которые сотворил сним Хайдаров, а информацию о некачественных операциях называет враньем. На дняхон повторил эти слова в эфире "России-1" на программе "МАЛАХОВ".