Смотрите Вести в 14.30: агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в...
Смотрите "Вести" в 14.30: агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в регионе
Элитные зерновые
- О чём трещит пшеница? Агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в регионе. Как идёт уборочная?
Зверопереход
- Первый в регионе, второй в России. На отрезке трассы М-12 открыт зелёный коридор для диких зверей.
К пилотированию готов!
В Камешковском районе первые соревнования дронов прошли "на высоте". Кто успешно пилотировал?