Смотрите Вести в 14.30: агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в...

Смотрите "Вести" в 14.30: агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в регионеЭлитные зерновые- О чём трещит пшеница? Агрохозяйство Юрьев-Польского района стало вторым семеноводческим в регионе. Как идёт уборочная?Зверопереход- Первый в регионе, второй в России. На отрезке трассы М-12 открыт зелёный коридор для диких зверей.К пилотированию готов!В Камешковском районе первые соревнования дронов прошли "на высоте". Кто успешно пилотировал?