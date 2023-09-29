Смотрите Вести в 21.05: Больница обжаловала претензии родителей умершего мальчика
Кто...
Смотрите "Вести" в 21.05: Больница обжаловала претензии родителей умершего мальчика
Кто виноват?
Медики ОДКБ пытались обжаловать заключение эксперта о несвоевременно оказанной медпомощи. На чью сторону встал арбитражный суд в деле о смерти пятилетнего Тимофея Малыгина?
Биопереход.
Новый и, главное, безопасный надземный переход через трассу М-12 ждёт первых копытных посетителей. В Судогодском районе открыли первый в регионе экодук.
Час пассажира.
И сотрудники РЖД совместно с транспортной полицией провели профилактический рейд на железнодорожном вокзале во Владимире.