Стали известны даты включения отопления в каждом доме Владимира. Одновременно городская...

Стали известны даты включения отопления в каждом доме Владимира.Одновременно городская администрация напомнила жителям, что с начала отопительного сезона 2023/2024 гг. все многоквартирные дома г. Владимира перейдут на систему начисления платы за отопление по новой схеме, т.н. «один к семи» (1/7).То есть за отопление жители будут платить только в отопительный период с октября по апрель, а не равномерно оплачивать услугу в течение года (1/12), как это было ранее.Считается, что так жители оплачивают только тот объём тепловой энергии, который был фактически потреблён. Также не станет никаких «13-х квитанций», корректировок платы по итогам года.ВАЖНО, что до начала отопительного сезона 2023/2024 г.г. жители будут оплачивать услугу за отопление по схеме 1/12, а после произойдет переход на фактическую оплату.Тепло придет в дома владимирцев по следующему графику.Фото: https://www.pxfuel.com