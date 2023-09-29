С каждым годом все больше и больше людей погружаются в процесс сохранения экологии, попутно сталкиваясь с вопросами ресурсосбережения, правильной утилизации, рационального потребления, сбережения природных ресурсов.

С каждым годом все больше и больше людей погружаются в процесс сохранения экологии, попутно сталкиваясь с вопросами ресурсосбережения, правильной утилизации, рационального потребления, сбережения природных ресурсов. Найти ответы на эти и многие другие эко-вопросы помогает Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Экология региона».Учреждение активно занимается экологическим просвещением жителей Владимирской области, делая упор на развитие экологоориентированного направления среди подрастающего поколения региона. Для популяризации экологических знаний ГБУ ВО «Экорегион» реализует не только просветительные мероприятия, но природоохранные акции.Сегодня сотрудники учреждения запускают очередной экологический конкурс эко-кроссворд «Красная книга Владимирской области» посвященный вопросам бережного отношения к природным ресурсам и биоразнообразию Владимирской области. Такой формат мероприятия позволит участникам конкурса познакомиться с редкими представителями флоры и фауны, обитающих на просторах нашего региона. И послужит напоминанием о том, как важно и необходимо беречь природу.Участниками эко-кроссворда могут стать жители региона, проживающие на территории Владимирской области в возрастной категории от 12 до 17 лет включительно. Прием работ участников начинается с 29 сентября по 13 октября 2023 года на официальной странице учреждения . С подробной информацией об условиях конкурса, времени и месте его проведения можно ознакомитьсяОчень важно, чтобы молодое поколение придерживалось активной жизненной позиции, направленной на улучшение экологической обстановки региона, воспитывая в себе тем самым правильные эко-привычки и, как следствие, приобретая полезные навыки экологической грамотности.