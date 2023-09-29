Финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» стартовал в Подмосковье. Жители Владимирской области могут поддержать педагога Марину Булгакову в интернет-голосовании. Марина Булгакова

Финал Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» стартовал в Подмосковье. Жители Владимирской области могут поддержать педагога Марину Булгакову в интернет-голосовании. Марина Булгакова работает учителем английского языка в вязниковской школе №9. В этом году она победила в региональном конкурсе «Педагог года – 2023». Посмотреть видео-визитку Марины Булгаковой можно по ссылке. Проголосовать за землячку жители могут с