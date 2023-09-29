Ушёл из жизни профессор ВлГУ Владимир Николаевич Ланцов. Профессор кафедры вычислительной техники...

Ушёл из жизни профессор ВлГУ Владимир Николаевич Ланцов.Профессор кафедры вычислительной техники и систем управления ИИТР, старший научный сотрудник ВлГУ скончался 28 сентября 2023 года после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба ВлГУ."Владимир Николаевич – блестящий ученый-практик, педагог, организатор. Вся его профессиональная карьера была связана с родным университетом.С начала 2000-х в разные периоды был проректором по информационным технологиям, проректором по научной работе", заведовал кафедрой вычислительной техники ИИТР ВлГУ, сказано в некрологе."Владимир Николаевич останется в нашей памяти как выдающийся педагог и исследователь, интеллигентный и тактичный человек, который вдохновлял многих… Кафедра, институт и университет понесли тяжелую утрату", - выразили ректор Анзор Саралидзе и весь коллектив ВлГУ глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича Ланцова.Прощание состоится в субботу, 30 сентября 2023 года, в 12:00.Место: Свято-Казанский храм (г. Владимир, ул. Чайковского 1а).Фото: пресс-служба ВлГУ.