По обвинению в убийстве своего квартиранта перед судом предстанет 51-летний житель Александрова.

По обвинению в убийстве своего квартиранта перед судом предстанет 51-летний житель Александрова. Об этом сообщила пресс-служба .Преступление было совершено в августе. Правоохранители установили, что фигурант распивал спиртное с проживающим у него 33-летним мужчиной и его подругой. Собутыльники поссорились, и хозяин взялся за нож. Обвиняемый дважды вонзил клинок в оппонента. Потерпевший получил тяжёлые раны и умер на мете. Отмечается, что житель Александрова сам попросил соседей позвонить в скорую и полицию.В настоящее время мужчина находится под стражей и ждёт суда.