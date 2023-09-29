В Александрове мужчина, находившийся в федеральном розыске, получил строгий режим за убийство...

В Александрове мужчина, находившийся в федеральном розыске, получил строгий режим за убийство трехлетней давности.Приговором Александровского городского суда осужден 35-летний житель города Волгограда. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе 2020 года мужчина и двое его знакомых распивали спиртное в доме в деревне Арсаки Александровского района. В это время в квартиру неожиданно ворвался потерпевший. Разозлившись из-за такого поведения, преступник схватил нож и нанес незваному гостю один удар в живот, от которого тот умер.Чтобы скрыть совершенное преступление злоумышленник замотал труп в одеяло, оттащил в кусты, облил бензином и поджег.После этого обвиняемый долгое время проживал в Волгограде, находясь в федеральном розыске. Но в июле 2023 года сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.Виновному назначено 8,5 лет колонии строгого режима.Фото freepik.com