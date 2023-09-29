Этот полумарафон пройдет в Суздале уже в третий раз. Участники побегут от ГТК “Суздаль”. На выбор 4 дистанции – 21,1 км, 10,5 км, 3 км, 0,4 км – для детей. Организаторы сообщают, что маршрут

Этот полумарафон пройдет в Суздале уже в третий раз. Участники побегут от ГТК “Суздаль”. На выбор 4 дистанции – 21,1 км, 10,5 км, 3 км, 0,4 км – для детей. Организаторы сообщают, что маршрут полумарафона специально проложен через главные достопримечательности. Это можно сравнить с беговым путешествием. Участников забега на всем пути будут поддерживать волонтеры, а