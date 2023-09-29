В спортивной школе «Грань» тренируются около 250 детей. Но заниматься футболом в холодное время года тяжело, особенно младшим группам. Мама одного из воспитанников спортшколы обратилась к

В спортивной школе «Грань» тренируются около 250 детей. Но заниматься футболом в холодное время года тяжело, особенно младшим группам. Мама одного из воспитанников спортшколы обратилась к губернатору. Она попросила его поспособствовать строительству крытого манежа для футболистов. Об этом Александр Авдеев рассказал в социальных сетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Поручил горадминистрации предусмотреть средства на строительство