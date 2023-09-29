В Камешковском районе прошли первые соревнования по пилотированию дронов. За воздушными гонками...

В Камешковском районе прошли первые соревнования по пилотированию дронов.За воздушными гонками наблюдал Федор Лалакин.Вот что видит пилот ЭфПиВи-дрона во время гонки. При помощи Виар очков, он становится почти одним целым с машиной- смотрит на трассу через объектив камеры, контролирует каждый манёвр и движение. Мише-11 лет, на этих соревнованиях он управляет дроном, который собрал сам.Михаил Мендельсон, участник соревнований:- Сначала я увлекался авиацией, ну и сейчас, но больше мне нравится управлять дронами, мой дрон это 5 дюймовка, у него пропеллеры размер 5 дюймов, рама фристайл, не гоночная, но я пока ее использую для гонок, она еще очень хорошая для съемок.Правила- как в обычных гонках- кто быстрее, тот и победил. Но с одним условием: нужно пройти трассу, выполнив ВСЕ элементы. Пилотирование дронов это отрасль которую нужно развивать, уверены организаторы.Артем Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Будущее за дронами, различными видами, за беспилотными системами и именно эта пропаганда это удешевление производственных процессов, это повышение безопасности, это комфорт для современного человека, поэтому я считаю это более чем перспективно.Гости и участники соревнований в перерыве между вылетами, могли попробовать еду, приготовленную на полевой кухне. А также "пострелять" из антидроновой пушки. Принцип работы "Гарпии" прост, она посылает сигнал, блокирующий связь с аппаратом и тот приземляется.Првенство собрало пилотов с разных уголков нашей области. И не только.Валентин Пономарев, руководитель детского техно парка "Кванториум 33":- Для Владимирской области это новый опыт, мы открываем новую историю в развитии спорта высоких достижений, высоких технологий. Приезжают со своими дронами ну кто-то купил, кто-то собрал это участники из Владимирской области, из Москвы, из Нижнего Новгорода, Из Самары, то есть достаточно широкая география у нас.Первое и второе места заняли ребята из Нижнего Новгорода, Михаил из владимирского кванториума -на третьем. Организаторы считают, что первый блин получился отнюдь не комом и планируют уже следующие турниры.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"