В Киржачском районе прокуратура требует запретить размещение отходов на исчерпавшем свой ресурс...

В Киржачском районе прокуратура требует запретить размещение отходов на исчерпавшем свой ресурс полигонеВладимирской природоохранной прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Киржачском районе.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на полигон ежедневно поступают отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения, в то время как его вместимость исчерпана, что является грубым нарушением.Таким образом, превышение лимита размещения отходов создает угрозу природной среде.По данному факту надзорным органом вносились представления директору Муниципального предприятия «Полигон» Киржачского района, а также главе администрации Киржачского района. Однако мер на устранение нарушений принято не было.В итоге прокурором в суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности по приему и размещению отходов на полигоне.Гражданское дело будет рассматриваться Киржачским районным судом.Фото freepik.com