В Киржачском районе прокуратура требует запретить размещение отходов на исчерпавшем свой ресурс...
В Киржачском районе прокуратура требует запретить размещение отходов на исчерпавшем свой ресурс полигоне
Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Киржачском районе.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на полигон ежедневно поступают отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения, в то время как его вместимость исчерпана, что является грубым нарушением.
Таким образом, превышение лимита размещения отходов создает угрозу природной среде.
По данному факту надзорным органом вносились представления директору Муниципального предприятия «Полигон» Киржачского района, а также главе администрации Киржачского района. Однако мер на устранение нарушений принято не было.
В итоге прокурором в суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности по приему и размещению отходов на полигоне.
Гражданское дело будет рассматриваться Киржачским районным судом.
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