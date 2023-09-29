Вечером в среду, 27 сентября, на улице Ватутина Коврова произошла авария, в которой пострадал ребёнок 2011 года рождения.

Вечером в среду, 27 сентября, на улице Ватутина Коврова произошла авария, в которой пострадал ребёнок 2011 года рождения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.Правоохранители предварительно установили, что подросток пересекал проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что несовершеннолетний не спешился. В это время в него врезался автомобиль «Ниссан» под управлением мужчины 1985 года рождения.В результате ДТП ребёнок остался жив, но получил травмы.