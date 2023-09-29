Начало отопительного сезона анонсировали в мэрии. Уже со второго октября в квартирах жителей Владимира постепенно начнут теплеть батареи. Отопление будут подавать в течение нескольких

Начало отопительного сезона анонсировали в мэрии. Уже со второго октября в квартирах жителей Владимира постепенно начнут теплеть батареи. Отопление будут подавать в течение нескольких дней. Точный график адресов опубликовали на сайте мэрии. Судя по документу, уже 6 октября во всех квартирах города батареи будут горячими. Напомним, в этом году владимирцам предстоит переход на новую систему оплаты отопления.