Установлено, что местная жительница работала бухгалтером в муниципальной управкомпании «Инфраструктура и Сервис». Она обманывала начальство и потихоньку переводила на свой счет разные

Установлено, что местная жительница работала бухгалтером в муниципальной управкомпании «Инфраструктура и Сервис». Она обманывала начальство и потихоньку переводила на свой счет разные суммы. Похищением денег обвиняемая занималась всю прошлую осень. Она имела доступ к расчётному счету организации. Хитрая бухгалтер придумывала ложные цели платежей, чтобы начальник сообщал ей коды из смс-сообщений для подтверждения переводов. Таким образом обвиняемая