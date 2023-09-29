В Петушинском районе водитель автомобиля не справился с управлением, и заехал на дорожное ограждение. ДТП произошло 29 сентября, около 7 часов утра. Автомобиль моментально вспыхнул. На

В Петушинском районе водитель автомобиля не справился с управлением, и заехал на дорожное ограждение. ДТП произошло 29 сентября, около 7 часов утра. Автомобиль моментально вспыхнул. На фотографиях видно, что пламя полностью охватило машину. Черные клубы дыма поднимались на десятки метров в высоту. Общая площадь поражения огнем достигла 4 квадратных метров. К месту происшествия приехали оперативные