В Петушинском районе в результате ДТП сгорел легковой автомобиль 29 сентября в 7 утра произошло...

В Петушинском районе в результате ДТП сгорел легковой автомобиль29 сентября в 7 утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на повороте деревни Кукушкино в Петушинском районе.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в результате ДТП произошло столкновение легкового автомобиля с препятствием с последующим его возгоранием. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.Сотрудники МЧС России ликвидировали горение на площади 4 квадратных метров.В ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 2 единицы техники.Фото МЧС по Владимирской области